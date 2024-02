Powstanie kolejny odcinek obwodnicy Niepołomic i Podłęża. Budowa - od połowy lutego. Będą ogromne utrudnienia w ruchu Jolanta Białek

Pierwszy odcinek obwodnicy Niepołomic i Podłęża otwarto w marcu 2022 roku. Teraz rusza II etap inwestycji, dzięki któremu trasa ta połączy „Węzeł Niepołomice” na autostradzie A4 z DK 75 fot. Overlia Studio Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Termin rozpoczęcia II etapu budowy obwodnicy Niepołomic i Podłęża – stanowiącej połączenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej (NSI) z siecią dróg krajowych - wyznaczono na połowę lutego. Inwestycja warta blisko 55 mln zł obejmie przystosowanie do ciężkiego ruchu trzech niepołomickich ulic: Kwiatkowskiego, Wimmera i Kolejowej prowadzących do drogi krajowej 75 i mostu na Wiśle na granicy Niepołomic i Krakowa. Podczas robót, które zaplanowano do połowy 2025 roku trzeba liczyć się z bardzo dużymi utrudnieniami w ruchu, szczególnie z dojazdem do strefy przemysłowej.