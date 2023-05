Powstał miejski magazyn przeciwpowodziowy w Nowej Hucie. W czterech halach zgromadzono sprzęt do walki z żywiołem

Agregaty prądotwórcze, łodzie, pontony

Inwestycja przy ul. Siwka to m.in. cztery hale miejskiego magazynu przeciwpowodziowego. Dwie o największej powierzchni – każda po 1200 m² pełnią funkcję magazynu dla podstawowego, a jednocześnie najbardziej skutecznego wyposażenia do walki z żywiołem, w ilościach pozwalających na podjęcie efektywnych działań. To m.in. agregaty prądotwórcze, łodzie, czy pontony. To też przestrzeń dla systemu DPS, czyli ścianek szczelnych, dzięki którym możliwe jest podwyższenie wałów Wisły. Mobilny system przeciwpowodziowy składający się z lekkich aluminiowych belek, wsuwanych między wsporniki pozwala na szybkie podwyższenie 800-metrowgo odcinka wałów przeciwpowodziowych.

Worki z piaskiem na paletach

Wartość całej inwestycji to ponad 70 milionów złotych

Nowe obiekty to inicjatywa prezydenta miasta Krakowa na wniosek jednostki Klimat-Energia-Gospodarka Wodna. Jednostka zarządza utrzymaniem miejskiego magazynu powodziowego, odpowiada za ochronę komunalnej części odwodnienia miasta i potrzebuje powierzchni do przechowywania sprzętu. Nowoczesny budynek zapewni nie tylko lepszą ochronę istniejących zasobów, ale i dalszy rozwój magazynu w ciągu najbliższych lat. Warto wspomnieć, że w planach jest budowa 9 stacjonarnych pompowni na wysokie stany wody w Wiśle, a także budowa stanowisk pompowych i zakup agregatów. Dotychczasowy budynek magazynowy przy ul. Babińskiego był w złym stanie technicznym. Jego kubatura była niemal dwukrotnie mniejsza od nowo wybudowanego. Obiekt przy ul. W. Siwka to ok. 3000 m² powierzchni do dyspozycji służb. Wartość całej inwestycji to ponad 70 milionów złotych, co czyni ją jedną z najnowocześniejszych i największych w kraju. Na dachach dwóch hal zamontowano instalację fotowoltaiczną wspomagającą zasilanie wszystkich obiektów. Przeprowadzka wartego ponad 5 mln zł sprzętu, dzięki któremu służby niosą pomoc nam wszystkim w kryzysowych sytuacjach trwała dwa tygodnie.