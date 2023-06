Powitanie lata z festiwalem Etno Kraków/Rozstaje 2023. Stuprocentowo akustyczny koncert 25 czerwca o czwartej rano w Parku Jordana

Tegoroczna edycja festiwalu ma wyjątkowy charakter, ponieważ odbędzie się po raz dwudziesty piąty. W ciągu minionego ćwierćwiecza Etno Kraków Rozstaje wyrosły na jedną z najważniejszych imprez z muzyką folkową w Polsce i w Europie. Potwierdza to program obecnej edycji, która odbędzie się pod hasłem „Muzyka regionów. Muzyka aglomeracji”.

- Jak co roku postaramy się odwzorować bogactwo sceny world music. Chcemy pokazać dwa rodzaje podejścia do muzyki korzeni. Na scenie „In Crudo” pojawią się artyści, którzy prezentują ją w tradycyjnej formie. To twórcy, przejmujący te korzenne brzmienia za sprawą przekazu pokoleniowego lub dokonujący ich rekonstrukcji i wcielenia we własny krwiobieg w stosunku jeden do jednego. Z kolei na scenie „Inspiracje” zaprezentujemy artystów z dużych miast, którzy grają jak najbardziej współczesną muzykę, ale słychać w niej tęsknotę za korzeniami i tradycją – tłumaczy nam Jan Słowiński, dyrektor festiwalu.