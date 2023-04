Postępuje budowa drogi S7 w Nowej Hucie na odcinku Kraków - Widoma. Będą zmiany w ruchu

Od 7 kwietnia 2023 r. od godz. 8:30 w ciągu ul. Łowińskiego od skrzyżowania z ul. Kocmyrzowską do skrzyżowania z ul. Wąwozową w Krakowie ruch przeniesiony zostanie na jezdnię tymczasową. Obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40 km/h. Ruch pieszy możliwy będzie jedynie północną stronę drogi. Taka organizacja ruchu związana jest z budową muru oporowego MO-12 i potrwa około 1 roku.

Rozbudowa 29 Listopada: zmiany na skrzyżowaniu z ul. Powstańców. Od 5 kwietnia do końca maja zmieni się tymczasowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu al. 29 Listopada z ul. Powstańców. Dla kierowców…

Budowa drogi ekspresowej S7 od węzła Widoma (bez węzła) do węzła Nowa Huta dawniej Igołomska (bez węzła) to realizacja ekspresówki o długości ok 18,3 km wraz z obiektami inżynierskimi i towarzysząca infrastrukturą. Inwestycja zlokalizowana jest w powiecie krakowskim na terenach gmin: Iwanowice, Michałowice, Kocmyrzów-Luborzyca oraz na terenie gminy miejskiej Kraków.