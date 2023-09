Pomysł drzew na Rynku Głównym. Miejscy urzędnicy czekają na wytyczne konserwatora

Kiedy na Rynku Głównym pojawi się więcej drzew?

- Rynek nie będzie już wtedy betonową patelnią. Dziś w upalne dni staje się jednym z najgorętszych miejsc w mieście. Drzewa zostaną posadzone w takich miejscach, żeby nie ograniczać przejścia i by nadal można było organizować duże wydarzenia na centralnym placu Krakowa. Czas, żeby serce miasta stało się zielone - podkreślał radny Krzysztof Kwarciak.

Projekt posadzenia dodatkowych drzew na Rynku Głównym zwyciężył rok temu w Budżecie Obywatelskim. Zgodnie z pomysłem Krzysztofa Kwarciaka, radnego dzielnicowego ze Zwierzyńca, rośliny mają zostać posadzone do gruntu. Zapewnią mieszkańcom trochę cienia w słoneczne dni.

Zapytaliśmy urzędników, na jakim etapie jest realizacja inwestycji. - Czekamy na wytyczne z Małopolskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie odnośnie do możliwości posadzenia drzew na Rynku Głównym. Po uzyskaniu tych wytycznych będzie ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację dokumentacji projektowej dla tego zadania - przekazali nam urzędnicy. Dopiero w momencie, kiedy będzie gotowa, dowiemy się, gdzie i jakie drzewa zostaną posadzone.

Teraz na Rynku Głównym rośnie 50 drzew, które mają trudne warunki do rozwoju, ponieważ na centralnym placu Krakowa jest duże nasłonecznienie. Ale to niejedyny problem. - Rośliny mają ograniczony dostęp do wody deszczowej z powodu parasoli w ogródkach gastronomicznych - twierdzi Patrycja Piekoszewska z biura prasowego magistratu. Z tego powodu drzewa, które rosną w pierzejach Rynku, mają założone worki nawadniające i są podlewane przez pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej.