Polska Misja Medyczna pomoże mieszkańcom Gazy. Apeluje o wsparcie w tych działaniach

Najnowsza odsłona konfliktu izraelsko-palestyńskiego rozpoczęła się od ataków Hamasu, w wyniku których zginęło około 1400 osób, a 242 osoby zostały porwane. To przede wszystkim obywatele Izraela oraz krajów zagranicznych. Działania militarne armii izraelskiej oraz blokada Strefy Gazy przyniosły kolejne ofiary, tym razem po stronie palestyńskiej: Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy szacuje, że na terenie enklawy zginęło już ponad 10 tysięcy osób. Według WHO 70 procent ofiar po obydwu stronach konfliktu to kobiety i dzieci.

- To humanitarna katastrofa, w której po obydwu stronach konfliktu najbardziej cierpią osoby cywilne - komentuje Małgorzata Olasińska-Chart z Polskiej Misji Medycznej. - W Gazie brakuje obecnie tego, co jest niezbędne do życia: wody, żywności, leków, ciepłych ubrań i koców. Rodzice ograniczają swoje posiłki, aby móc nakarmić własne dzieci. A brak dostępu do czystej wody może być przyczyną groźnych dla życia dzieci chorób.