Polska jest moim drugim domem. Matt Dusk zaśpiewa 21 marca piosenki Franka Sinatry w ICE Kraków

- Niedawno ukazały się dwie płyty z twoimi interpretacjami piosenek Franka Sinatry. Co cię w nich tak fascynuje?

- Muzyka Sinatry jest jakby z innego czasu: bardziej prosta, ale też elegancka. A ja zawsze lubiłem piosenki z wyraźną melodią i przystępnym tekstem. Sinatra nagrał tak wiele utworów w swej karierze, że trudno znaleźć szlagier, w którym nie byłoby słychać jego głosu. Mam to szczęście, że śpiewam barytonem, dzięki czemu łatwo mi się wślizgnąć ze swym głosem w te piosenki o bogatych aranżacjach na orkiestrę.

- Sinatra stworzył ponad 1200 utworów. Jak wybrałeś te kilkanaście na wspomniane dwie płyty?

- Ja zawsze patrzę na muzykę z punktu widzenia słuchacza. Co by on chciał usłyszeć. Bo muzyka to ulica dwukierunkowa: z jednej jest artysta, a z drugiej – odbiorca. Łatwo jest coś zaśpiewać, ale więcej radości sprawia mi śpiewanie, kiedy ktoś mnie słucha. Moją ulubioną piosenką, którą zawsze zamykam koncerty, jest „My Way”. Paul Anka, który napisał do niej słowa, zawarł w nich przesłanie, które jest bliskie każdemu. Co powiesz, kiedy twój czas życia na Ziemi dobiegnie końca? Wierzę, że każdy odnajduje się w tej piosence, bez względu na wiek czy doświadczenie. Bo każdy z nas jest centrum swojego wszechświata.