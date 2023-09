Pojazdy przyszłości oraz porady - jak załatać dętkę, wysiać zioła i kiedy dokarmiać ptaki. Niedzielna Wielka Lekcja Ekologii w Krakowie

Ta plenerowa impreza rozpoczęła się od godz. 11, a potrwa do godz. 16. Tegoroczna Wielka Lekcja Ekologii odbywa się w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, trwającego od 16 do 22 września. Dlatego też - jak zapowiedzieli organizatorzy - szczególny nacisk będzie położony na tematy mobilności, elektromobilności i transportu miejskiego oraz zachętę do wyboru niskoemisyjnych form podróżowania po mieście.

Dla miłośników jednośladów przygotowano punkt bezpłatnych kontroli rowerowych i prezentację miejskich rowerów, dostępnych dla mieszkańców w wypożyczalniach Park-e-Bike oraz LajkBike. Początkujący cykliści swoje umiejętności będą mogli sprawdzić pod okiem instruktora w Miasteczku rowerowym. Policjanci i strażnicy miejscy będą uczyć najmłodszych, jak bezpiecznie poruszać się po drogach publicznych. Dzieci, pod opieką instruktorki, mogą też samodzielnie wykonać odblaskową opaskę na ramię lub oznakować elementami odblaskowymi przyniesioną ze sobą bluzę - z myślą o bezpieczeństwie.