Pogoda na niedzielę, 12 września. Niedziela z przelotnymi opadami. W centrum i na wschodzie kraju możliwe burze TVN Meteo/x-news

Niedziela upłynie z przewagą umiarkowanego i dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu. Na wschodzie i w centrum prognozowane są pojedyncze burze. Pogodnie i bez deszczu będzie jedynie na Podkarpaciu. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na zachodzie, przez do 24 st. C na południu. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni wiatr skręcający na zachodni.