Podhale. Kolejki linowe czeka przegląd. W tym czasie nie będzie można z nich korzystać

- W PKL bezpieczeństwo naszych turystów oraz pracowników jest dla nas priorytetem. Dokładamy wszelkich starań, by zapewnić najwyższe standardy techniczne funkcjonowania kolei oraz urządzeń. W ośrodkach Grupy PKL oprócz codziennej, tygodniowej i miesięcznej kontroli systemów zabezpieczeń - zarówno po sezonie zimowym jak i letnim - przeprowadzamy techniczne prace serwisowe i konserwacyjne. W ten sposób dbamy nie tylko o standardy naszych urządzeń, ale przede wszystkim o komfort naszych klientów, bo PKL to bezpieczny adres - mówi Marian Szewczyk, dyrektor ds. techniczno-operacyjnych PKL.

W tym roku wiosenne przeglądy techniczne i prace serwisowe rozpoczęły się 13 marca w ośrodku PKL w Solinie i potrwają tam do 31 marca. Od 20 marca do końca miesiąca potrwają prace serwisowe w ośrodku turystycznym na Górze Żar w Międzybrodziu Żywickim. Jeszcze do 26 marca możemy odwiedzać ośrodek na Palenicy w Szczawnicy, tam prace serwisowe potrwają do 7 kwietnia.

W kwietniu prace serwisowe zaplanowane są również w zakopiańskim ośrodku turystycznym na Gubałówce, tam potrwają one od 17 do 21 kwietnia.

Na Kasprowym Wierchu sezon narciarski trwa najdłużej w Polsce, warunki na trasach są wciąż bardzo dobre, a pokrywa śnieżna dochodzi do ok. 170 cm. Jeśli warunki atmosferyczne pozwolą to miłośnicy sportów zimowych poszusują na Kasprowym aż do 7 maja. Prace serwisowe i przeglądy techniczne przygotowujące koleje i urządzenia w ośrodku PKL Kasprowy Wierch na sezon wiosenny rozpoczną się 8 maja i potrwają do 24 maja.