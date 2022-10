Podbija serca kobiet, grając na emocjach. Chorwacki wiolonczelista Hauser wystąpi w Tauron Arenie w 2023 roku [WIDEO]

Hauser określany jako łamacz wszelkich muzycznych zasad, jest pełen nieoczywistych sprzeczności. Jego występy ujmują za serce, bawią i rozbudzają zmysły. Muzyk podczas koncertów przekazuje fanom całego siebie, okazując drzemiące w nim emocje i w pełni oddając się dźwiękom, wypływającym z jego wiolonczeli. W wielu wywiadach muzyk wspomina, że podczas wykonywania utworów, traktuje instrument jak... kobiece ciało podczas uprawiania miłości. Sprawia to, że wiolonczelista podchodzi z jeszcze większą pasją, delikatnością, precyzją i zaangażowaniem do wykonywanych utworów.

Hauser perfekcyjnie zna zarówno podstawy muzyki pop jak i klasyki, przez co jego koncerty są urozmaicone w różne brzmienia i z pewnością każdy znajdzie utwory, które przypadną mu do gustu i zachwycą. Jego pierwszy solowy album zatytułowany “Classic” zawiera najbardziej romantyczne i emocjonalne melodie, które do tej pory zostały stworzone w muzyce klasycznej. Na płycie artysty można znaleźć znane wszystkim utwory takie jak “Jezioro Łabędzie” Piotra Czajkowskiego, “The Lonely Shepherd” z filmu “Kill Bill” Quentina Tarantino, a także arię “Nessun Dorma” Pucciniego.

- Cieszymy się, że jesteśmy w stanie spełnić marzenia wielu polskich fanów Hausera i dać im możliwość uczestnictwa w tak niesamowitym, wzruszającym wydarzeniu, jakim jest koncert w ramach pierwszej solowej trasy koncertowej - "Rebel With A Cello". Koncerty z pewnością dostarczą jego oddanym fanom wielu emocji, a także zabawy przy światowych hitach w rytmie rocka i latino w wykonaniu wiolonczelisty - mówi Janusz Stefański z agencji Prestige MJM, odpowiadającej za organizację obu koncertów w Polsce.

Bilety na koncert Hausera w Krakowie można kupić w serwisie www.biletserwis.pl