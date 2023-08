Po przejściu frontów burzowych przez Małopolskę - raport wojewody

– Przypominam, że poprzez gminy (Ośrodki Pomocy Społecznej) osoby najbardziej poszkodowane mogą otrzymać rządową pomoc tzw. „szybkie zasiłki” na bieżącą pomoc w kwocie do 6 tys. zł, a także środki na odbudowę/ remonty domów do 200 tys. zł i budynków gospodarczych – do 100 tys. zł. Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego jeszcze dziś wyśle do wszystkich samorządów instrukcję przypominającą, jak należy takie wnioski procedować. Jesteśmy w pełnej gotowości, aby środki te natychmiast przekazywać na konta samorządów – dodaje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.