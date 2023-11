Obowiązki wojewody małopolskiego przejął dotychczasowy I wicewojewoda Ryszard Pagacz

Zaangażował się w działalność polityczną w ramach Polskiego Stronnictwa Ludowego, z jego listy w 2001 kandydował do Senatu w okręgu nr 14 (zajął 4 miejsce na 11 kandydatów). Później przeszedł do Prawa i Sprawiedliwości: w 2017 został szefem tarnowskich struktur partii, kierował także biurem poselskim Włodzimierza Bernackiego. Kandydował bez powodzenia do rady miejskiej Tarnowa w 2006 i sejmiku małopolskiego w 2010. Mandat w tarnowskiej radzie uzyskiwał w 2014 i 2018, od stycznia 2018 do końca VII kadencji pełnił funkcję jej przewodniczącego. 18 grudnia 2020 powołano go na stanowisko drugiego wicewojewody małopolskiego, natomiast w lipcu 2022 został pierwszym wicewojewodą (po śmierci Józefa Leśniaka).