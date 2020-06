Po jakie lektury sięgaliśmy najczęściej w kwarantannie

Pierwszy kwartał tego roku należał do Andrzeja Sapkowskiego i Blanki Lipińskiej, ich powieści trafiły w tym czasie na ekrany, co przełożyło się na statystyki sprzedaży powieści ich autorstwa.

W minionym roku przeczytaliśmy więcej książek niż w poprzednim – dobrą wiadomością podsumowującą 2019 rok okazał się także wybór lektur, do czołówki czytelniczego kanonu trafiły po raz pierwszy od 2012 roku pozycje współczesnych pisarzy - Remigiusza Mroza, Olgi Tokarczuk i Stephena Kinga. Najchętniej czytani przedstawiciele klasyki literatury pięknej to Henryk Sienkiewicz i Adam Mickiewicz.

W związku z zamknięciem księgarni stacjonarnych, książki kupowaliśmy online, statystyki Nielsen Bookscan Polska pokazują, co najchętniej lądowało w wirtualnych koszykach. „365 dni” Blanki Lipińskiej, „Ekstradycja” Remigiusza Mroza, „Jest krew” Stephena Kinga i „Położna z Auschwitz” Magdy Knedler to pozycje najchętniej kupowane podczas pandemii.

- Wzrosło czytelnictwo, wzrosło zainteresowanie e-bookami jako najbezpieczniejszą formą lektury, ale ze względu na zamknięte księgarnie stacjonarne czy ekonomiczną niepewność dotyczącą przyszłości sprzedaż była dużo niższa niż zakładaliśmy. Na pewno jednak pozytywnym zjawiskiem był fakt, że wiele osób wróciło do książek lub się nimi zainteresowało, co powinno zaprocentować w przyszłości – mówi Stokłosa.

- Na początku lockdownu podjęliśmy decyzję o udostępnieniu za darmo Empik Premium, którego jednym z elementów jest bezpłatny dostęp do kilkunastu tysięcy audio i ebooków. Z naszej propozycji skorzystało już ponad 600 tysięcy osób. Użytkownicy podczas pandemii przesłuchali i przeczytali 1,6 miliona książek cyfrowych – mówi Barbara Paczkowska.

Ponad milion przesłuchanych audiobooków, 600 tysięcy przeczytanych e-booków oraz 550 tysięcy nowych pobrań aplikacji Empik Go umożliwiającej stały dostęp do wirtualnych książek- tak minione miesiące kwarantanny podsumowuje Empik.

Wśród topowych tytułów cyfrowych książek najczęściej do biblioteki dodawano „Unf*ck yourself. Napraw sie!” Gary’ego Johna Bishopa, reportaż „Ginekolodzy” Izabeli Komendołowicz oraz thriller „Opiekunka” Sheryl Browne. Wśród audiobooków królowały „365 dni” Blanki Lipińskiej, „Pacjentka” Alexa Michaelidesa oraz oryginalny serial audio Empik Go, „Fucking Bornholm” z udziałem takich gwiazd jak Magdalena Różczka, Leszek Lichota, Michał Czernecki czy Olga Kalicka.