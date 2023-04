Po hangarze na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie pozostały tylko ruiny

Póki co MLP nie podaje żadnych informacji odnośnie planów na odbudowę tego hangaru.

- Jest to fragment hangaru betonowego (boczna dobudówka). Był to pierwszy z hangarów wybudowanych na lotnisku Rakowice-Czyżyny w ramach międzywojennej modernizacji i równocześnie jedyny dwunawowy hangar o konstrukcji żelbetowej, pierwszy z zachodniej grupy. Oddano go do użytku w 1925 roku. Ze względu na wysokie koszty wykonania kolejne hangary były już jednonawowe o konstrukcji stalowej o wymiarach 55 m na 56 m - dowiadujemy się z Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

Zachodnia Grupa Hangarowa Lotniska Rakowice-Czyżyny w Krakowie

W latach 1924-25 zainicjowano w Polsce prace nad wdrożeniem nowej koncepcji lotnisk mającej francuski rodowód. Centralne miejsce zajmowało koliste pole wzlotów. Na planie czworo- lub sześcioboku (tzw. haksagonu) lokowano grupy hangarów wojskowych i cywilny dworzec lotniczy. Główny wkład w adaptację koncepcji do warunków polskich wniósł kpt. inż. Adam Mrówka oraz gen. Włodzimierz Zagórski, dowódca Departamentu IV Żeglugi Powietrznej M.S. Wojsk.

W połowie lat 20. XX w. do modernizacji wytypowano największe z polskich lotnisk: Kraków-Rakowice, Dęblin, Poznań-Ławica, Toruń. Również planowane nowe lotniska na Okęciu w Warszawie oraz Skniłów we Lwowie miały mieć taki układ. W 1925r. w Krakowie oddano do użytku nowoczesny dwunawowy hangar o konstrukcji żelbetowej, pierwszy z zachodniej grupy. Ze względu na wysokie koszty z wykonania kolejnych zrezygnowano na rzecz zaprojektowanych przez Górnośląskie Towarzystwo Przemysłowe, hangarów jednonawowych o konstrukcji stalowej o wymiarach 55 m x 56 m. Ich projektantem był inż. Bronisław Kowalski, a kierownikiem budowy i autorem projektów wykonawczych prof. inż. Izydor Stella-Sawicki. Zautomatyzowane, stalowe wrota hangarów zaprojektował inż. Ignacy Brach.

Oddane w 1929r. do użytku hangary były zaliczane do największych i najnowocześniejszych budowli tego typu na świecie. Stały się jednym z symboli krakowskiego lotniska Rakowice-Czyżyny. Unikatowy dach został podwieszony do zewnętrznych trzech łuków nośnych o stalowej, kratownicowej konstrukcji. Dzięki temu uzyskiwano niezakłóconą obecnością podpór, zadaszoną powierzchnię około 3600 mkw. dla czterech eskadr myśliwców.