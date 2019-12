Płaca minimalna i zarobki w 2020 roku: ile trzeba będzie zapłacić pracownikowi i kogo czekają dwucyfrowe podwyżki pensji

- Skokowa podwyżka płacy minimalnej ucieszy pracowników, szczególnie tych wykonujących prace proste lub zatrudnionych w produkcji. Może to być jednak radość krótkotrwała. Radykalne podwyżki płac osób o niższych kwalifikacjach skłaniają pracodawców do przyspieszenia robotyzacji i automatyzacji – podkreśla Monika Fedorczuk. Maszynami zastępuje się najszybciej ludzi wykonujących prace proste i powtarzalne.

- W 2020 roku płaca minimalna wzrosnąć ma z 2250 do 2600 zł, czyli o 15,6 proc. Taki wzrost nie ma pokrycia we wzroście produktywności, bo ten jest prawie trzy razy niższy. Podwyżka płacy minimalnej przebije też znacznie przeciętny wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób – zwraca uwagę Monika Fedorczuk, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

W 2020 roku wzrost pensji średnio o 8,2 procent?

W pozostałych sektorach zarabiało się poniżej średniej krakowskiej, która wyniosła w wymienionym okresie 5740 zł (o 9,4 proc. więcej niż rok wcześniej). W dziale „dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja" przeciętne zarobki dobiły do 5546 zł (wzrost o 7,4 proc. rok do roku), w budownictwie – do 5293 zł (wzrost o 8,2 proc.), w obsłudze rynku nieruchomości – do 4789 zł (wzrost o 6,1 proc.), w handlu i naprawie samochodów – do 4578 zł (o 12,1 procent!), w administrowaniu i działalności wspierającej – do 4243 zł; tu wzrost był rekordowy, bo aż o 16,7 proc.!!!

Poniżej 4 tys. zł brutto zarabiało się wciąż w dwóch sektorach: transporcie i gospodarce magazynowej – 3981 zł (wzrost o 8,1 proc.) oraz zakwaterowaniu i gastronomii – niecałe 3,4 tys. zł (wzrost o 7,2 proc.). Widać wyraźnie, że tam, gdzie deficyty pracowników są dziś największe, a zarazem praca wymaga pewnych kwalifikacji, podwyżki płac są najsolidniejsze.