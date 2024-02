PKP Intercity zapowiada pobicie prawie 90-letniego rekord luxtorpedy na trasie Kraków - Zakopane. Są nowe pociągi i rozkład jazdy

Od marca większość połączeń pomiędzy największymi miastami nadal będzie miała atrakcyjne czasy przejazdów. Trasę z Krakowa do Trójmiasta najszybszy pociąg pokona w 4 godz. 52 min., z Warszawy do Gdańska w 2 godz. 29 min, z Warszawy do Poznania w 2 godz. 29 min, z Lublina do Warszawy w 1 godz. 45 min, a z Bydgoszczy do Warszawy w 2 godz. 56 min. Skróci się czas przejazdu najszybszego połączenia z Warszawy do Zakopanego – podróż potrwa 4 godz. 44 min. Z Krakowa do Zakopanego najszybszy pociąg pojedzie w 2 godz. 17 min., a z Zakopanego do Krakowa w 2 godz. 14 min. Tym samym zostanie pobity rekord Luxtorpedy, która w 1936 roku podczas przejazdu testowego bez pasażerów na pokładzie pokonała trasę Kraków – Zakopane w czasie 2 godz. 18 min.