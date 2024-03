Pijany wandal zaatakował komisariat pod Krakowem. Wykrzykiwał wulgaryzmy, kopał i uszkodził drzwi Barbara Ciryt

Pijanego wandala zatrzymali policjanci ze Słomnik KPP Kraków Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Mężczyzna z całych sił kopał w drzwi Komisariatu Policji w Słomnikach. Wykrzykiwał przy tym wulgarne słowa pod adresem policji. W końcu uszkodził szybę w drzwiach wejściowych do komisariatu. Funkcjonariusze zatrzymali 42-latka. Okazało się, że był kompletnie pijany. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut zniszczenia mienia za co grozi mu nawet do 5 lat pozbawienia wolności.