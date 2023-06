Pierwsze pokazy przedpremierowe filmu "Mission Impossible: Dead Reckoning Part One" w Krakowie 8-9 lipca oraz 12-13 lipca

3 sposoby na piękny trawnik, zobacz co radzi ekspert, to musisz wiedzieć!

"Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One" to już siódma odsłona serii, zainicjowanej przez film "Mission: Impossible" z 1996 roku oraz emitowany jeszcze wcześniej serial telewizyjny pod tym samym tytułem. To od lat imponujące kino akcji na najwyższym poziomie z głównym bohaterem, w którego od początku wciela się Tom Cruise.

O filmie "Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One" stało się głośno na długo przed premierą, kiedy to Polskę obiegła wiadomość, że twórcy chcą wysadzić zabytkowy most w Pilchowicach na Dolnym Śląsku. Do eksplozji nie doszło, ale w filmie jest polski akcent - w obsadzie znalazł się Marcin Dorociński.

Ponadto w filmie wystąpili m.in. Rebecca Ferguson ("Król rozrywki", "Diuna"), Vanessa Kirby ("Cząstki kobiety", serial "The Crown") oraz Hayley Atwell, Ving Rhames i Simon Pegg.