Pierwsza premiera roku w Łaźni Nowej. "Zaproszenie" Anny Karasińskiej

Po raz kolejny na scenie Łaźni Nowej staną osoby niezwiązane zawodowo z teatrem. Tym razem do swojego przedstawienia zaprosiła ich Anna Karasińska, laureatka nagrody Grand Prix 15. edycji Boskiej Komedii (2022) za spektakl „Łatwe rzeczy”. Reżyserka jest dziś jedną z najważniejszych polskich artystek pracujących w obszarze sztuk performatywnych.

"Dzięki temu sceniczne spotkanie z drugim człowiekiem zyskuje zaskakującą świeżość, odbywając się z pominięciem teatralnej konwencji" - wyjaśniają twórcy.

Anna Karasińska realizując swoje spektakle przyjeżdża do nowego miasta, w którym spędza dwa - trzy miesiące, by zrealizować swój teatralny projekt. Przygotowując się do wyreżyserowania "Zaproszenia" artystka spędziła kilka miesięcy w Nowej Hucie. Tak opisywała swoje pierwsze wrażenia: