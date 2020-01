Piękni i Młodzi. Taka jest Magdalena Narożna na co dzień. Zobacz, jak mieszka [ZDJĘCIA] [21.01.]

Magdalena i Dawid Narożni założyli zespół "Piękni i Młodzi" w 2012 roku. Na początku koncertowali na przyjęciach weselnych. W lipcu 2013 na kanale w serwisie YouTube opublikowali teledysk do piosenki „Niewiara”, który od czasu premiery osiągnął wynik ponad 34 mln wyświetleń.

W listopadzie zespół opublikował teledysk do kolejnej piosenki – „Kocham się w tobie”, który osiągnął wynik ponad 53 mln wyświetleń na YouTube. Z kolei w 2014 r. opublikowali teledysk do singla „Ona jest taka cudowna”, który do tej pory uzyskał ponad 68 mln wyświetleń w serwisie YouTube. W czerwcu 2015 Narożna pojawiła się na okładce lipcowego wydania magazynu „CKM”, czym udowodniła, że nie ma zahamowań...