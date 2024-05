Piękne kartki na DZIEŃ MAMY do pobrania za darmo. Najpiękniejsze życzenia z okazji Dnia Matki SMS, MMS, Messenger

Początki tego święta sięgają już czasów starożytnych. Wtedy to Grecy i Rzymianie czcili matki-boginie. W czasach chrystianizacji tradycja ta zanikła aż do XVII wieku. Wtedy to odrodziła się w Anglii jako „niedziela u matki”. W Stanach Zjednoczonych o oficjalne uczczenie wszystkich matek walczyły Ann Maria Reeves Jarvis, a następnie jej córka Anna Jarvis. Do Polski tradycja ta przywędrowała w 1914 roku. Kiedy Dzień Matki obchodzony jest w różnych krajach świata?