Picie alkoholu, zakłócanie ciszy nocnej i wulgaryzmy. Ponad 2 tys. interwencji strażników miejskich na bulwarach wiślanych

Bulwary wiślane w Krakowie to miejsce gdzie gwar mieszkańców słychać do późnych godzin wieczornych. Ten rejon stanowi wizytówkę Krakowa i przyciąga tłumy spacerowiczów i turystów, nie tylko w dzień ale również w godzinach wieczornych. Niestety nie wszyscy potrafią korzystać z uroków tej pięknej okolicy i dbać o wspólną przestrzeń, co pokazują dane straży miejskiej za 2022 i 2023 rok.