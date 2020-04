Pewny punkt w świecie chaosu. Bocian Właduś znów w Krakowie

Ptak przylatuje do gniazda w Nowej Hucie, na os. Wolica od około 20 lat. Wcześniej troszczył się o niego Władysław Pietrzak, właściciel autoszlifierni, który zbudował mu gniazdo i kupował smakołyki. Wielki miłośnik bocianów, który wracającego do niego co rok samca nazwał Władusiem (a jego żonę Władusiową), już nie żyje. Jednak opiekę nad boćkami przejęła rodzina, mieszkająca po sąsiedzku.