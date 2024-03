Czekamy na bociany. Wędrowne ptaki przybywają wraz z wiosną. Tu im się podoba, tu się lęgną, ale ich populacja niepokojąco maleje

- To nie jedyne śmiercionośne miejsce. Giną też od kul. Raczej nie zapędzają się na tereny Ukrainy, gdzie trwa wojna, ale są ofiarami polowań. Na Malcie ginie mniej z rąk myśliwych, bo bociany nie lubią lecieć przez morze. Natomiast w Afryce polowanie to plaga. Gdy strzelają do bocianów w Izraelu lub Sudanie, żeby włożyć je do garnków, to możemy sobie jeszcze wytłumaczyć. Natomiast w Libanie polują dla sportu. Uważają, że bociany to izraelski ptak i należy go zabić. Na bociany ludzie polowali też w Sudanie, ale teraz potrzebują naboi, żeby sami mogli się zabijać - komentuje dr Profus.