Peter Gabriel z nowymi piosenkami po 21 latach przerwy. David Gilmour gra ambient. Tarja śpiewa gotyckie kolędy

The Orb & David Gilmour „Metallic Spheres In Colour”, Sony, 2023

Pod szyldem The Orb kryje się właściwie jeden człowiek – brytyjski producent Alex Paterson. W ciągu 35 lat działalności współpracował on z różnymi artystami z Anglii i z Niemiec. Pierwsze płyty The Orb należą już do kanonu nowej elektroniki. Dzięki takim wydawnictwom, jak „Adventures Beyond The Ultraworld” czy „UFOorb” narodziła się współczesna wersja ambientu, do stworzenia której Paterson z powodzeniem wykorzystał techno, house i dub. Dziś na dyskografię The Orb składa się 17 studyjnych albumów oraz niezliczona ilość płyt z remiksami.