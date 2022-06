Paulina Przybysz: Nie ma na tej płycie czegoś wymuszonego

- Pamiętasz kiedy usłyszałaś Breakout po raz pierwszy?

- Najpierw usłyszałam ojca, który śpiewał sobie „Kiedy byłem małym chłopcem”. Nie wiedziałam wtedy jeszcze, że w ogóle istnieje Breakout. Podejrzewałam więc, że on zmyśla tę piosenkę. (śmiech) Potem znalazłam jednak w jego kolekcji winyli album „Blues” z tą magnetyczna okładką, zdjęciem ojca i syna. Dlatego chętnie ją włączałam. Potem ten album nie był mi jednak już tak bliski, bo pojawiły się w moim życiu nowe fascynacje muzyczne.

- To jak narodził się pomysł na płytę Rity Pax z piosenkami Breakoutów?

- W 2019 roku zostałam poproszona do przygotowania projektu specjalnego na trasę Męskiego Grania. Miałam pełną dowolność i mogłam ruszyć w dowolnym kierunku. Przejrzałam więc swój umysł w poszukiwaniu ciekawych wokalistek. Myślałam o Kalinie Jędrusik i Krystynie Prońko. Wpadłam jednak na historyczny trop – że w 2019 roku swoje 50. urodziny będzie obchodził album „Na drugim brzegu tęczy” Breakoutów. Pomyślałam więc, że to świetny punkt wyjścia. I zaczęłam zastanawiać się z kim mogłabym to zaśpiewać.