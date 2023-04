Państwowa Służba Geologiczna wskazała 481 potencjalnych miejsc, w których mogą wystąpić zapadliska

Pierwszy wstępny raport z dnia 27 lutego br. z prac analitycznych PSG o deformacji terenu w Trzebini obejmował obszar cmentarza komunalnego przy ul. Jana Pawła II i tereny przyległe. Wówczas w raporcie wskazano na występowanie 90 zapadlisk. Za najbardziej zagrożone określono wówczas południowe tereny cmentarza, ogródków działkowych oraz nasypu kolejowego, co potwierdziło się w krótkim czasie poprzez powstanie uszkodzeń.

Do kolejnego zapadliska doszło na terenie ogródków działkowych przy ul. Jana Pawła II w Trzebini. Nowa deformacja terenu pojawiła się tam w środę (12 kwietnia). Zapadlisko pojawiło się przy ogrodzeniu…

Teraz ta liczba drastycznie wzrosła

- W wyniku przeprowadzonej analizy, którą prowadzimy, tak naprawdę od początku lutego br. zidentyfikowaliśmy na dzień dzisiejszy 481 potencjalnych miejsc, w których może dojść do zapadnięcia się ziemi, czyli tzw. deformacji nieciągłych, z czego 38 miejsc jest w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań (20 m), które w tej chwili powinny być objęte szczególnym nadzorem. Wydaliśmy dzisiaj nakaz oznakowania tych miejsc, żeby były wyraźnie identyfikowalne dla społeczeństwa, nie tylko w obszarze, w którym te zapadliska w najbliższym sąsiedztwie zabudowań występują, ale również w lasach, gdzie zidentyfikowaliśmy z tej całej puli większość tych miejsc - mówił dr Piotr Dziadzio, Główny Geolog Kraju.

Podczas posiedzenia Zespołu wskazano, że do obszarów objętych już wcześniejszymi komunikatami o występowaniu ryzyka zapadlisk należy dołączyć rejon ul. Górniczej, Jana Pawła II oraz rejon osiedla Misiury, które znajdują się w odległości kilkudziesięciu metrów od zabudowań oraz stare zlikwidowane formy zapadliskowe w rejonie ul. Młyńskiej.

Badania terenowe wskazują również, że niektóre zapadliska są związane z zapadaniem się starych szybów wraz z infrastrukturą techniczną (np. szyb Zofia oraz szyby w rejonie os. Trentowiec) oraz, że zapadliska powstające pod nasypem kolejowym powodują utratę jego podstawy, co przyczynia się do powstawania osuwisk w tym nasypie. Może to powodować osłabienie nasypu w przyszłości.