Oto nowe mieszkanie prezydenta Andrzeja Dudy w Krakowie [ZDJĘCIA] [6.05.]

Początkowo dziennik informował o tym, że prezydent i jego żona kupili willę. Do tych informacji odniósł się sam prezydent, podczas sesji pytań i odpowiedzi z udziałem internautów.

- Nie kupiliśmy z żoną żadnej willi w Krakowie. To prawda, kupiliśmy mieszkanie w 2018 roku - powiedział zapytany przez jednego z nich. - Zawsze będę krakowianinem, moje miejsce też jest w Krakowie. Przez lata mieszkaliśmy na Prądniku Białym, nadal chcemy mieć to mieszkanie, żeby zawsze mieć dokąd wrócić. Nasza córka też potrzebuje mieszkania, przez kilka lat była tam sama. Chcemy jej zostawić to mieszkanie - tłumaczył Duda.

Na 150 metrach kwadratowych Dudowie mają do dyspozycji dwie łazienki, trzy sypialnie, przestronny salon, a do tego garaż. Szacuje się, że nieruchomość jest warta około miliona złotych. Prezydent spłaca obecnie kredyt zaciągnięty na tę nieruchomość.