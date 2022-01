Orszak Trzech Króli hybrydowo: na ulicach Krakowa i on-line

Wszystkie człony orszaku wyruszą około godz. 11. Role monarchów odegrają w nich: Króla Europejskiego - Kamil Syc, nauczyciel ze szkoły "Wierchy", Króla Afrykańskiego - John Peter z Tanzanii, a Króla Azjatyckiego - Hung Trung Nguyen z Wietnamu. Jako mali rycerze i dwórki pojawią się uczniowie krakowskich szkół, którzy od tygodni wraz z rodzicami przygotowują stroje. Rodzice tych dzieci wystąpią w strojach pasterzy i jako straż orszaku będą pilnować porządku.

Orszak czerwony - europejski - przejdzie trasą spod katedry na Wawelu ulicami Droga do Zamku i Grodzką. Orszak zielony - symbolizujący kontynent azjatycki - podąży z salezjańskiego Parku Wioski Świata (ul. Tyniecka) do kościoła św. Stanisława Kostki przy ul. Konfederackiej, a stamtąd trasą: ul. Bałuckiego - przez Rynek Dębnicki - Most Dębnicki - Retoryka - ul. Garncarską - ul. Studencką do kościoła św. Anny i przed nim skręci w Planty do ulicy Szewskiej, a dalej nią do Rynku. Natomiast Orszak niebieski - afrykański - wyruszy z placu Matejki i przejdzie ulicą Floriańska na Rynek.