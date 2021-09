Orkiestra Filharmonii Krakowskiej zaprasza na wykonanie pierwotnej wersji II symfonii Karola Szymanowskiego

Prawykonanie II Symfonii odbyło się z sukcesem rok po jej powstaniu, czyli w 1911. W pierwotnej wersji prezentowana była w ówczesnych większych ośrodkach muzycznych Europy – Berlinie, Wiedniu, Monachium, gdzie zyskiwała uznanie i wysokie oceny. Sam Szymanowski pisał z atencją – „moja Symfonia nowa to jest instrumentalne dzieło, jakiego nigdy jeszcze żaden Polak nie napisał...”.

Nowa, skrócona wersja dzieła, obowiązująca po dziś dzień, powstała w efekcie ingerencji poczynionej przed koncertem w Bostonie w 1922. Usunięte zostały wówczas dwie wariacje – trzecia i siódma i tym samym nadany został nowy, obowiązujący do dziś kształt wykonawczy tego dzieła.

„Poznanie pierwotnej postaci partytury to dla melomanów i miłośników twórczości Szymanowskiego nie lada gratka! A może się to stać dzięki istnieniu źródłowego wydania Dzieł Wszystkich kompozytora – przezornie obok partytury późniejszej, skróconej wersji, Polskie Wydawnictwo Muzyczne zdecydowało się w jednym z tomów serii opublikować w formie faksymilowej reprodukcji rękopis pierwszej, oryginalnej części II Symfonii, byśmy mogli sięgnąć po materiał owych dwóch wykreślonych wariacji. Obecna prezentacja II Symfonii B-dur op. 19 będzie zatem jakby podróżą w czasie, powrotem do roku 1911” – pisze Teresa Chylińska, autorka monumentalnej monografii poświęconej kompozytorowi "Karol Szymanowski i jego epoka".