Odkrywamy muzyczne talenty. Letni cykl bezpłatnych koncertów "Odkrywka" w Dworku Białoprądnickim

- We współpracy z radiem Jazzkultura, wyłoniliśmy dziewięcioro wykonawców z Krakowa i okolic, którzy zaprezentują swoje umiejętności na piątkowych koncertach plenerowych. Celem tego wydarzenia jest zaprezentowanie sceny krakowskiej – jej różnorodności i jakości oraz wsparcie debiutujących artystów w dotarciu do większego grona odbiorców. Wzięcie udziału w przeglądzie jest ponadto okazją do profesjonalnego zarejestrowania audio koncertu. Artyści, którzy okażą najwyższy poziom merytoryczny, artystyczny, techniczny i wykonawczy otrzymają nagrody, a są to między innymi nagranie i wyprodukowanie singla w studiu im. Janusza Muniaka i live sesja audio-wideo realizowana przez Dworek TV - ogłaszają organizatorzy.