Obietnica poprawy komunikacji autobusowej w Krakowie. Pierwsze zmiany w lutym. Co dalej?

Od soboty 3 lutego linia 193 będzie wydłużona do pętli „Górka Narodowa P&R” (z przystanku „Prądnik Czerwony”). Także w następnym miesiącu mają zostać przedłużone trasy dwóch innych autobusów: 105 oraz 513. Natomiast terminy wprowadzania kolejnych, wyczekiwanych przez pasażerów korekt, to na dziś niewiadoma. Zarząd Transportu Publicznego deklaruje jedynie, że w „pierwszej kolejności zmiany obejmą rejony, w których nie kursują teraz żadne autobusy”.

Projekt wzmocnienia komunikacji krakowski ZTP przedstawił w połowie grudnia 2023 roku. Plan, który ma być zrealizowany w 2024 roku, obejmuje uruchomienie siedmiu nowych połączeń: nr 104 („Swoszowice SKA” – „Czerwone Maki P+R”), nr 116 („Czerwone Maki P+R” – „Podgórki Tynieckie”), nr 126 („Mydlniki Wapiennik P+R” – „Salwator”), nr 147 („Nowy Kleparz” – „Żabiniec”), nr 148 („Na Załęczu” – „Cogiteon”), nr 198 („Mistrzejowice” – „Zesławice”), nr 438 („Chełmońskiego Pętla” – „Os. Piastów”). Ponadto zapowiedziano wydłużenie trasy pięciu autobusów: nr 105 (do pętli „Os. Piastów”), nr 125 (do pętli „Dworzec Główny Wschód”), nr 155 (do pętli „Podgórze SKA”), nr 193 (do „Górki Narodowej P+R”), nr 196: (do pętli „Kostrze OSP”, co drugi kurs), nr 513 (do pętli „Prądnik Biały Zachód”). Zapowiedź poprawy „autobusowej sytuacji” cieszy, jednak mieszkańcy są mocno zaniepokojeni brakiem harmonogramu wprowadzania novum w życie. Jak mówią – „nie chcą czekać na zmiany do końca 2024 roku”.

Na dziś ZTP podał tylko czas wydłużenia linii 193 – od 3 lutego autobus pojedzie na nowej stałej trasie Lesisko - Prądnik Czerwony – Górka Narodowa P+R. Jest też obietnica przedłużenia, również w lutym (na razie bez dat) dwóch połączeń: 105 będzie kursować z „Dworca Głównego Zachód” do pętli „Osiedle Piastów”, a linia nr 513 pojedzie z pętli „Miejskie Centrum Opieki” do nowej pętli „Prądnik Biały Zachód”, która powstała w ramach budowy Trasy Wolbromskiej, na granicy Krakowa i gminy Zielonki. - Co dalej? W najbliższych planach mamy kolejne linie do zrealizowania - tam gdzie do tej pory nie kursowały autobusy, aby wyeliminować białą plamę transportową, natomiast tutaj trwają jeszcze prace operacyjne. Wprowadzenie tych zmian uzależnione jest od pozyskania wolnych pojazdów wraz z ich obsługą, co staramy się robić systematycznie. Niemniej całość listy (wszystkie obiecane wzmocnienia – red.) powinna być zrealizowana najpóźniej do końca października tego roku, w ramach nowego kontraktu z Mobilisem (nowy kontrakt tego operatora, który będzie obowiązywał od jesieni 2024 zakłada m.in. zwiększenie liczby autobusów kierowanych do ruchu z dotychczasowych ok. 75 do ponad 130; Mobilis otrzyma do obsługi dwie nowe linie autobusowe – red.) - przekazał nam Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

Problemy związane z obiecanym uruchomieniem/wydłużaniem linii autobusowych sygnalizowano także podczas ostatniej sesji Rady Miasta Krakowa. - Zgłaszam interpelację w sprawie ogłoszonych w grudniu 2023 wzmocnień transportu, które w 2024 roku mają objąć około dziesięć obszarów miasta. Pytam o dwa konkretne połączenia: linię 104, która ma zostać uruchomiona na trasie Swoszowice – pętla na Czerwonych Makach oraz wydłużenie autobusu 155 do pętli na Podgórzu. Niepokoją mnie informacje uzyskane od dyrektora ZTP, że to obiecana zostało mieszkańcom w grudniu, nie ma pokrycia w rzeczywistości: MPK nie posiada autobusów, które mogą te wzmocnienia zrealizować. A termin realizacji na zasadzie „może do końca roku się uda…” wydaje się niepoważny, tym bardziej że mieszkańcy już pytają jaki jest harmonogram uruchamiania nowych linii i wydłużania już istniejących… - zaznaczył radny Michał Starobrat.

