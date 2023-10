Nóż, narkotyki i podpalenie auta w Czarnochowicach. Magda G. usłyszała wyrok

Jak czytamy w serwisie LoveKrakow trzydziestoletnia szczupła brunetka z tatuażem na ręce była eskortowana przez konwój policyjny na każdą z rozpraw. Zdarzenie, które spowodowało jej aresztowanie, miało miejsce w domu w Czarnochowicach koło Wieliczki, gdzie wówczas mieszkała razem z Tomaszem S. Mimo wspólnego adresu, nie tworzyli pary.

Podczas jednego z zeznań, kobieta opowiadała, iż przygotowywała wtedy placki ziemniaczane, używając dwóch noży do obierania i krojenia ziemniaków. W trakcie kłótni z 41-letnim mężczyzną doszło do ciosów zadanych nożem w jego plecy. Kobieta nie potrafiła wyjaśnić dlaczego to zrobiła.