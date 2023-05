Nowy układ drogowy pod Krakowem. Powstanie tunel z przejazdem pod zakopianką

Kacper Michna, rzecznik krakowskiego oddziału GDDKiA przedstawił wszystkie oferty złożone przez firmy w przetargu i wskazuje, że wszystkie mieszczą się w kwocie, którą GDDKiA zamierza wydać na to zadanie. Teraz rozpoczyna się sprawdzanie ofert.

Najtańsza ofertę opiewająca na 116 mln 843 tys. zł złożyło konsorcjum firm z liderem - spółką Swietelsky Rail Polska. Następna oferta to ponad 149 mln zł, kolejne oferty to ceny już bardziej zbliżone do siebie 164 mln, 170 mln, 172 mln i najdroższa to oferta 175 mln 578 tys. zł spółki Strabag Infrastruktura Południe.