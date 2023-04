Nowe połączenie z Krakowa do Stambułu już uruchomione. Pierwszy samolot poleciał z Balic do Turcji Patrycja Dziadosz

To świetne wieści dla miłośników podroży! Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomiły połączenie z Krakowa do Stambułu. Pierwszy samolot z Małopolski do największego miasta w Turcji wyleciał w czwartek 27 kwietnia po południu.