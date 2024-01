Nowe mosty na zakopiance po 88 latach. Zaczyna się projektowanie, umowa podpisana

- Obiekty w Krzyszkowicach i Jaworniku zbliżają się powoli do swych 90. urodzin. Ponad pół wieku temu, w 1972 roku, zostały poszerzone i dostosowane do zmodernizowanej wówczas, dwujezdniowej zakopianki. Dziś są to już obiekty w dużym stopniu wysłużone, w złym stanie technicznym, dlatego też zdecydowaliśmy się na wybudowanie w ich miejsce zupełnie nowych przepraw - - informuje Kacper Michna, rzecznik prasowy krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.