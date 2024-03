Nowe lokale gastronomiczne na Rynku Głównym w Krakowie: Pijalnia Wódki, Cocktail Bar i Restauracja z Naleśnikami

Popyt na nasze usługi gastronomiczne cały czas rośnie, co przekłada się na coraz lepsze wyniki sprzedażowe. Szczególnie dochodowym segmentem grupy pozostają bary i shot-bary, takie jak Pijalnia Wódki i Piwa oraz Chiccas & Gorillas. Skupiamy się na ciągłej rozbudowie tych marek, planując naszą dalszą obecność m.in. w tak atrakcyjnym mieście jakim jest Kraków." - mówi Paweł Kowalewski, Prezes Zarządu w Mex Polska S.A.

Pijalnia Wódki i Piwa, Chicas&Gorillas oraz Pankejk - nowe lokale w Krakowie

Pijalnia Wódki i Piwa to sieć shot-barów, której ofertę i wystrój cechuje nawiązanie do okresu PRL. Aktualnie sieć liczy 32 lokale.

Chicas&Gorillas to klasyczny shot & cocktail bar, który swoim wystrojem nawiązuje do kultury Pop-Art. Kontrastujące barwy i komiksowe motywy tworzą wyjątkową atmosferę. W Krakowie będzie to piąty lokal tego brandu w Polsce.