Nowe letnie kierunki z Krakowa. Odkryj, dokąd możesz podróżować z FlixBusem!

Nadmorskie kurorty i górskie miejscowości

W cenie biletu znajduje się darmowy bagaż podręczny do 7 kilogramów oraz bagaż główny do 20 kilogramów.

Do zagranicznych perełek bezpośrednio z Krakowa

FlixBus nie ogranicza się tylko do krajowych destynacji. W ofercie wakacyjnej przewoźnika znajdują się również bezpośrednie połączenia z Krakowa do licznych zagranicznych miast. Wśród nich są takie kierunki jak Chorwacja, Włochy, Francja, czy Norwegia. To doskonała okazja, by odkryć uroki europejskich miast, takich jak Wenecja, Mediolan, Split, Makarska, Nicea, czy Marsylia.