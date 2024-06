Nowa Huta od podstaw czyli spacer dla osób, które chciałyby lepiej poznać tę dzielnicę Krakowa. Dowiedz się więcej! Gabriela Komęza

ANNA KACZMARZ / POLSKA PRESS

Nowa Huta to jedna z najciekawszych części Krakowa. Jej budowę rozpoczęto już w 1949 roku a pierwotnie miała być przykładem komunistycznej urbanistyki. Jest to miejsce, które nadal skrywa przed mieszkańcami zachodniej części Krakowa wiele tajemnic. Chcesz dowiedzieć się o niej więcej? To idealne wydarzenie dla Ciebie!