Noc Perseidów 2022 - kiedy i gdzie podziwiać niesamowity spektakl "deszczu meteorytów"? Zjawisku będzie towarzyszyć Czerwona Pełnia Księżyca

Noc Perseidów 2022. Kiedy i gdzie podziwiać niesamowity spektakl "spadających gwiazd"?

Deszcz Perseidów możemy obserwować w ciepłe letnie noce od 17 lipca do 24 sierpnia, natomiast maksimum roju Perseidów w 2022 roku wypada w nocy z 12 na 13 sierpnia o godz. 3 UTC , a liczba obserwowanych meteorów wyniesie do 6 do 15 w czasie 2-3 minut.

Zjawisku będzie towarzyszyć Czerwona Pełnia Księżyca - oznacza to, że jeśli pogoda dopisze, będzie można obserwować nie tylko deszcz meteorytów, ale i niezwykłą barwę ziemskiego satelity. To dobra i zła wiadomość. Blask księżyca może sprawić, że widocznych meteorytów będzie mniej. Ponadto, według prognoz wystąpić może duże zachmurzenie.