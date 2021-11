Ludowy meteorolog Jerzy Kucharski kontra amerykańskie satelity, czyli jaka będzie zima 2021/22 w Polsce?

Z najnowszych, amerykańskich doniesień dotyczących prognozy pogody na nadchodzącą zimę w Polsce, powiało mrozem i śniegiem. Taki model model pogody opracował portal AccuWeather i synoptycy Tyler Roys i Alan Reppert. Amerykanie straszą nas niskimi, syberyjskimi temperaturami i to nie tylko na wschodzie kraju, ale i po zachodniej stronie. A co na to Jerzy Kucharski z Jaroszówki koło Chojnowa, który od lat sam, i często bardzo trafnie, prognozuje pogodę?

- Zimy w tym roku nie będzie! A jeśli się spełnią wszystkie znaki na ziemi to na Boże Narodzenie zrobi się wręcz wiosennie – mówi. - Chciałbym się mylić, ale nie wykluczam nawet temperatur powyżej dziesięciu stopni Celsjusza. Co prawda nie korzystam z satelitów i matematycznych wyliczeń, ale obserwuję i przyrodę i niebo. Jeśli ktoś w ostatnich dniach spojrzał na niebo to zobaczył Księżyc w trzecie kwadrze przy bardzo dużej deklinacji, czyli po prosu jest bardzo wysoko. Dzięki temu najprawdopodobniej ściągnie ciepłe masy powietrza właśnie w okolicach świąt – wyjaśnia.