Niezwykły pokaz w Krakowie. Współczesna moda z kolekcji Plicha w XVII-wiecznych wnętrzach na Pijarskiej

Najnowsze projekty Plicha to zbiór doświadczeń zebranych na przestrzeni lat.

Pokaz poprzedziła wystawa artysty, prezentowana w Galerii Krypta Ojców Pijarów przy ulicy Pijarskiej 2 w Krakowie w maju. Uczestnicy mieli wyjątkową okazję zapoznać się z dorobkiem artysty, który swoimi projektami zachwycał nie tylko polskie, ale również paryskie wybiegi mody.

Projektant wychował się na Podhalu, gdzie uczył się malarstwa przez 10 lat u profesor Jadwigi Król-Wilczek. Fascynował się wówczas Witkacym i secesją.

Jako szesnastolatek zadebiutował pokazem mody 28 go grudnia 1996 roku. W wieku 17 lat na deskach Teatru Witkacego w Zakopanem jako pierwsza uczyła go śpiewu aktorka Marta Szmigielska-Arnold. W 1999 roku przeprowadził się do Krakowa i zaczął kształcić swój głos w Laboratorium Głosu profesor Olgi Szwajgier i w tym właśnie czasie przyjął pseudonim artystyczny PLICH oraz stworzył swoje logo, które funkcjonuje do dziś. Od listopada 2022 projektant swoje swoje atelier ma przy ul. Pijarskiej 2 w Krakowie.