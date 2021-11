Niezwykłe znaleziska spod wieży u krakowskich norbertanek [ZDJĘCIA]

Badania archeologiczno-architektoniczne w kruchcie pod wieżą kościoła przy ul. Kościuszki towarzyszyły odkopywaniu dolnej części i ratowaniu tutejszego romańskiego portalu. W sąsiedztwie tego liczącego ok. 750 lat zabytku odkryto osiem pochówków. Wśród nich był grób świeckiego mężczyzny w wieku 30-35 lat, pochowanego w trumnie, być może salwatorskiego parafianina, którego złożono do grobu na przełomie XVI/XVII w. lub nieco później (do początku XVIII wieku).

- Zmarły oprócz stroju grobowego - z którego zachowały się jedynie fragmenty koszuli zapinanej na haftki - wyposażony został na swoją ostatnią drogę w wyjątkowo bogaty zestaw dewocjonaliów: bogato dekorowany drewniany krzyż relikwiarzowy, szkaplerz z metalowym krzyżykiem w przednim płatku i medalikiem zaszytym w tylnym płatku, medalion wykonany z brązu oraz prawdopodobnie kolejny, silnie zniszczony medalik i rodzaj niewielkiego, metalowego puzderka, być może przeznaczonego na relikwie - relacjonuje Monika Łyczak z Firmy Archeologicznej FRAMEA, która prowadziła badania w kruchcie u norbertanek.