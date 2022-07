Niewydane wcześniej nagrania Kory z Maanamu w nowych wersjach. Marek Pepol zapowiada płytę "KORA ∞"

Marek Pepol to współzałożyciel Royal String Quartetu - cenionego zespołu smyczkowego specjalizującego się w muzyce klasycznej, który działa od dwudziestu lat. Wiolonczelista jest także wielkim fanem Kory i Maanamu. Dlatego dotarł do niewydanych do tej pory nagrań piosenkarki z prywatnych archiwów i zaaranżował je na własną modłę.

"I stało się - Kora znów zaśpiewała jeden ze swoich największych hitów "Kocham cię kochanie moje", jednak w zupełnie inny i intymny sposób. Oryginalny glos, śpiew, szept i nietuzinkowa muzyka Michała Pepola dały efekt magiczny. Utwór-rozmowa, utwór -wyznanie, nietypowa aranżacja trochę duszna, a jednocześnie ciepła i spokojna, to zupełnie nowa odsłona hitu lat 80." - zapowiada wytwórnia.