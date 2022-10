Nieustanna ewolucja. Brytyjska grupa The Cure wystąpi 20 października w Krakowie [WIDEO]

Kiedy w 1977 roku Wielką Brytanią wstrząsnęła punkowa rebelia wzniecona przez Sex Pistols, miało to ożywczy wpływ na tamtejszą scenę muzyczną. Młodzi ludzie uświadomili sobie, że aby wyrazić swe frustracje w takt rockowej muzyki, nie muszą posiadać nie wiadomo jakich umiejętności gry na instrumentach. Wystarczą „trzy akordy i darcie mordy” – jak głosi pamiętne hasło. Echa tych przemian dotarły również do małego miasteczka Crawley, gdzie czterech młodzieńców powołało do życia grupę, która z czasem przyjęła nazwę The Cure.

Pierwsze jej nagrania były proste i surowe. Najważniejsze z nich nosiło nazwę „Killing An Arab” i zostało zainspirowane powieścią „Obcy” Alberta Camusa. W ciągu dwóch minut jego trwania chłopakom z zespołu udało się stworzyć oryginalne brzmienie, którego ozdobą był emocjonalny głos wokalisty. Przy mikrofonie The Cure stał Robert Smith, który wychował się na glam rocku w stylu Davida Bowie czy T. Rex. To sprawiło, że w porównaniu do innych zespołów tamtych czasów, muzyka The Cure była bardziej melodyjna. Odsłonił to w pełni debiutancki album kwartetu – „Three Imaginary Boys” z 1979 roku.