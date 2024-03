Niesamowite! Skarby kultury odkryte w meblach w sali obrad Rady Miasta Krakowa. To "szuflady Zina"

Aż trudno sobie wyobrazić, jak przez lata te skarby były ukryte, aż do ich przypadkowego odkrycia podczas montażu elektronicznego systemu do głosowania w Sali Obrad Rady Miasta. Teraz, dzięki woli Magistratu, te cenne artefakty mają zostać starannie zabezpieczone i wyeksponowane w Pałacu Wielopolskich.

Rysunki, datowane na lata 1974-79, przenoszą nas w podróż przez czas i przestrzeń Krakowa. Bielany, Wawel, a nawet nieistniejące Mury Obronne – każda ilustracja to jak okno w historię tego pięknego miasta.

Ulica Limanowskiego, choć stoi przy niej sporo starych i zabytkowych kamienic, do najpiękniejszych w Krakowie nie należy. Raczej do tych ulic przez które chcesz przejść przyspieszonym krokiem.…

Współpraca w zakresie analizy, oceny stanu zachowania i metody zabezpieczenia tych unikalnych rysunków jest kluczowa, aby zapewnić im należytą opiekę i zachować dla przyszłych pokoleń. To nie tylko odkrycie historyczne – to prawdziwa skarbnica historii i dziedzictwa Krakowa, która zasługuje na to, aby być chronioną przez wieki