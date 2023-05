Niepełnosprawni mogą poczuć się bardziej komfortowo na Wawelu. Powstała tam właśnie komfortka Marcin Banasik

Komfortka stworzona na Wawelu ma elektrycznie regulowaną kozetkę oraz przyścienny podnośnik Zamek Królewski na Wawelu

Komfortka to pomieszczenia higieniczno-sanitarne służącego osobom z niepełnosprawnością i ich opiekunom do czynności pielęgnacyjnych, a także do odpoczynku. Aktualnie w Polsce znajduje się nieco ponad 30 takich miejsc, ale wawelska komfortka to jedyna taka przestrzeń w obiekcie zabytkowym.