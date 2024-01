Niemieccy mistrzowie gotyckiego rocka z grupy Diary Of Dreams wystąpią 19 stycznia w krakowskim klubie Kwadrat

Obecnie Diary of Dreams może pochwalić się 26 różnymi wydawnictwami, w tym koncertowymi DVD, kilkoma singlami, dwiema EP-kami, docenionym przez krytyków albumem akustycznym i dwunastoma regularnymi albumami studyjnymi, takimi jak nowatorski "Nigredo" czy ostatni "Hell in Eden".

Diary of Dreams powstał w 1989 roku jako projekt Adriana Hatesa. Nazwa grupy wzięła się od krótkiej kompozycji na gitarę klasyczną "Tagebuch der Träume". W 1994 roku formacja nagrała swój debiutancki album "Cholymelan". Zebrał on entuzjastyczne recenzje w prasie muzycznej i podbił serca wielu melomanów kochających mroczne brzmienia.

Podczas gdy skład Diary of Dreams przeszedł wiele zmian, Adrian Hates nieprzerwanie pełni funkcję lidera formacji. Jego zespół zagrał już około 500 koncertów w prawie 40 krajach. Gościł również w Polsce - ale do Krakowa dotrze 19 stycznia tego roku po raz pierwszy.

Wiosną 2023 roku ukazała się ostatnia płyta formacji - "Hell In Eden". Od poprzedniego krążka dzieliło ją aż pięć lat - i był to ewenement w dyskografii zespołu. Trasa koncertowa promująca wydawnictwo trwa do dzisiaj - i to właśnie w jej ramach Diary Of Dreams zagra w Krakowie.

Podczas koncertu zaprezentowane zostaną nowe utwory, ale także urozmaicone spojrzenie na dotychczasową muzyczną historię grupy. Długa przerwa koncertowa dosłownie zagłodziła zespół, dlatego występy Diary Of Dreams pełne są mocnej energii.