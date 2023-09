Niecodzienny wypadek w Krakowie. Mężczyzna zasłabł za kierownicą, a chwilę później auto gwałtownie ruszyło Marcin Banasik

We wtorek około godz. 11.30 na skrzyżowaniu ul. Stefana Grota-Roweckiego z ul. Kapelanka doszło do niecodziennego wypadku. Starszy mężczyzna, który kierował autem marki volkswagen zatrzymał się przed taksówką i zasłabł. Pasażerka volkswagena i taksówkach wysiedli, żeby udzielić pomocy poszkodowanemu. W tym momencie volkswagen gwałtownie ruszył do przodu uderzając w kobietę i taksówkę, w której była jeszcze kobieta w ciąży. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że najprawdopodobniej omdlałemu mężczyźnie stopa zsunęła się z hamulca na pedał gazu - mówi Piotr Szpiech, rzecznik krakowskiej policji.